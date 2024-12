Auto benzina e diesel sono ormai protagoniste delle discussioni giornaliere che riguardano il futuro della mobilità. Ormai da tempo si parla infatti di porre fine alla loro vendita al fine di avere una mobilità a zero emissioni e con protagoniste le nuove vetture a propulsione elettrica. A tal proposito, sembrerebbe che il Governo del Regno Unito abbia intenzione di cambiare i piani.

Nello specifico, l’intenzione sarebbe quella di dire stop alle vendite di nuove auto a benzina e diesel già a partire dal 2030. A tal proposito, ricordiamo che il governo precedente aveva reso noto di voler posticipare tale data al 2035. Al tempo stesso, il Governo inglese potrebbe decidere di rivedere anche gli obblighi minimi di vendite delle auto ad emissioni zero. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle novità del nuovo Governo del Regno Unito.

Regno Unito: il Governo pensa ad uno stop dal 2030

L’attuale Governo del Regno Unito sembra essere ormai intenzionato a cambiare la decisione del precedente esecutivo. Sotto la guida di Rishi Sunak, lo scorso anno, era stato infatti deciso di cambiare i piani posticipando lo stop alla vendite delle nuove auto a benzina e diesel dal 2030 al 2035.

Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticare che il cosiddetto mandato ZEV definisce che almeno una percentuale pari 22% delle auto vendute debba essere a zero emissioni a partire dal 2024. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, però, ciò potrebbe subire delle modifiche al fine di tutelare i costruttori e i posti di lavoro.

Gli attuali dati del mercato automobilistico mostrano una netta difficoltà di crescita per quanto riguarda la domanda di veicoli elettrici. Sebbene i dati di ottobre siano stati piuttosto positivi, con una quota di mercato di oltre il 20%, è piuttosto difficile che i costruttori del settore automotive riescano a non superare il limite minimo del 22%. Come sappiamo, la conseguenza di tutto ciò sarebbe quella di dover pagare multe che sul settore peserebbero fino a 6 miliardi di sterline.

L’obiettivo del Governo inglese è dunque quello di rivedere le regole assicurandosi di trovare il giusto equilibrio e avere il giusto supporto per il settore automobilistico in Gran Bretagna.