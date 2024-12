Vodafone ha lanciato una nuova promozione natalizia chiamata “Easy Winter“, attiva dall’11 novembre fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe. La promozione prevede l’acquisto di uno smartphone a rate tramite il programma “Smartphone Easy” e offre Giga illimitati per 24 mesi, insieme a un prezzo bloccato sulla propria offerta mobile per lo stesso periodo. Per pubblicizzare questa iniziativa, Vodafone ha realizzato uno spot televisivo a tema natalizio con il conduttore Alessandro Cattelan come protagonista.

Il nuovo spot con Cattelan per la promozione Vodafone Easy Winter

Lo spot è stato trasmesso a partire dal 24 novembre ed è stato successivamente pubblicato anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’operatore. Nel video, Cattelan riceve una videochiamata da una signora anziana, preoccupata per il nipote vestito da Babbo Natale che sta partecipando a una corsa all’aperto. La donna, temendo che il giovane possa prendere freddo, chiede al conduttore di cercarlo e di coprirlo con una sciarpa. Cattelan, armato di smartphone, si addentra nella folla di corridori, tutti vestiti da Babbo Natale, e cerca il nipote mostrando diversi passanti alla signora tramite la videochiamata.

Dopo una lunga giornata di ricerca, Cattelan trova finalmente il ragazzo e gli consegna la sciarpa inviatagli dalla nonna. Il giovane ringrazia affettuosamente, esclamando: “Nonna, che bella sciarpa! Me l’hai fatta anche quest’anno!”. Lo spot si conclude con una voce fuori campo che ricorda la promozione: “Se acquisti uno smartphone con Vodafone Smartphone Easy, hai due anni di Giga illimitati e scegli tu in quante rate pagarlo. Corri in negozio!”.

I Giga illimitati si attivano automaticamente entro tre giorni lavorativi dall’acquisto, senza costi aggiuntivi, e si disattivano al termine dei 24 mesi. Inoltre, la promozione include la protezione per smartphone Vodafone Care gratuita per tre mesi e la possibilità di riportare uno smartphone usato in negozio per ricevere un accredito fino a 600 euro. La rateizzazione è disponibile per nuovi e già clienti di rete mobile con addebito su conto corrente.