Un mercato certamente fiorente per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, è quello delle console handheld PC, Ovvero dei piccoli pc in formato ridotto in grado di far girare i videogiochi più moderni in modo decisamente godibile e fluido, tantissime aziende si sono buttate in questo campo, Asus con ROG Ally e Valve con la famosissima Steam Deck, All’appello è presente anche Lenovo con la sua Legion Go.

A quanto pare, però quest’ultima molto presto lasciare spazio alla sua erede che grazie alle pagine di supporto dell’azienda finalmente da segno di sé, il nome in codice è Lenovo Legion Go S e porterà con sé dei rinnovamenti hardware in grado di far girare i videogiochi più moderni in modo decisamente godibile per chiunque, parliamo infatti di un dispositivo che monterà un display da 8 pollici con un processore AMD Rembrandt APU e connettività Wi-Fi 6E.

Specifiche di livello

In parole povere, il dispositivo farà girare i giochi moderni con buone prestazioni, il processore infatti combina una GPU RDNA 2 con core basati su architettura Zen 3+, che accosta una potenza grafica di livello ad un’ottima efficienza energetica.

Il fattore Wi-Fi poi non è da sottovalutare dal momento che lo standard 6E consentirà di godere di connessioni veloci e stabili, un fattore decisamente importante per il gaming online e lo streaming di contenuti, i quali verranno mostrati da un display da 8 pollici che dovrebbe offrire un ottimo compromesso sia in termini di portabilità che di comfort visivo durante le sessioni di gioco prolungate.

Ovviamente l’azienda non si è ancora espressa in via del tutto ufficiale sul prodotto in questione, ma è altamente probabile che a ridosso dell’arrivo del Natale qualcosa in più si saprà, certamente il prodotto potrebbe arrivare o per la fine dell’anno o per l’inizio dell’anno prossimo, tutto ciò che resta da fare è aspettare per sapere qualcosa in più direttamente da Lenovo.