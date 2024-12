Vivo ha lanciato in Cina la serie S20. Ovvero due nuovi smartphone di fascia media con caratteristiche tecniche diverse per soddisfare esigenze differenti. Il modello base, VivoS20, offre un’opzione economica e versatile, con prezzi che partono da circa 300€ per la configurazione 8+256 GB. La variante Pro, invece, si posiziona su un gradino più alto. Ciò grazie a un comparto hardware più performante, con prezzi che arrivano a circa 525€ per la configurazione di 16+512GB.

Vivo S20 Pro: potenza e versatilità

Entrambi i modelli montano il sistema operativo OriginOS 5, basato su Android 15. In più supportano la ricarica rapida a 90W. Le differenze si fanno sentire però nel comparto memoria e archiviazione. Il Vivo S20 utilizza RAM LPDDR4x e memoria UFS 2.2. Mentre il Pro è equipaggiato con RAM LPDDR5x e archiviazione UFS 3.1, garantendo prestazioni migliori. Anche le scelte estetiche si differenziano. Il S20 si presenta con un display AMOLED piatto. Invece il Pro sfoggia uno schermo curvo sui quattro lati, per un look più stiloso.

Il Vivo S20 Pro punta su specifiche di alto livello, partendo dal processore MediaTek Dimensity 9300+. Uno dei migliori della precedente generazione. Questo modello si distingue per un comparto fotografico eccezionale. Infatti tutte le fotocamere, inclusa quella frontale, sono da 50 MP. Il Pro offre anche uno zoom ottico 3x grazie alla fotocamera periscopica. In più supporta la registrazione video in 4K, sia con le fotocamere posteriori che con quella anteriore.

La batteria del Pro, seppur leggermente più piccola rispetto a quella del S20, si ferma a 5.500 mAh. Ma offre un’autonomia più che adeguata per un uso quotidiano intenso. A completare l’esperienza, il dispositivo include un display AMOLED curvo con risoluzione 2.800 x 1.260 pixel. Oltre a una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Per ora, i dispositivi sono disponibili solo in Cina. Ma la combinazione di prestazioni, design e prezzo rende la serie S20 un’opzione interessante anche per il mercato internazionale.