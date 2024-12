Google ha rilasciato un’importante novità per Gmail su Android. Si tratta di una funzione che migliora notevolmente l’esperienza di gestione delle email. Da oggi infatti sarà possibile trascinare gli indirizzi tra i campi “A”, “Cc” e “Ccn”, correggendo con un semplice gesto gli errori di inserimento dei destinatari. Chiunque invii email con frequenza sa quanto sia comune sbagliare campo, soprattutto quando si ha fretta. Fino ad ora, l’unica soluzione era cancellare manualmente l’indirizzo e reinserirlo nella sezione corretta, un’operazione lenta e poco intuitiva.

Gmail: un passo avanti verso l’efficienza e la semplicità

Con il nuovo aggiornamento però, questo problema diventa solo un ricordo. La funzione di drag & drop rende più immediata la correzione degli errori e migliora la produttività. Il suo sviluppo è stato annunciato il 29 novembre 2024 e Google. Ma il lancio ufficiale sarà completato entro 15 giorni. Insomma, tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di account utilizzato, sia personale che Workspace, avranno accesso a questa nuova opzione. Se ancora non è disponibile sul vostro dispositivo, basterà attendere qualche giorno e verificare di avere l’ultima versione dell’app Gmail scaricabile dal Play Store.

L’introduzione di questa funzionalità rappresenta un grande passo avanti per Gmail. La piattaforma infatti negli anni si è evoluta per offrire soluzioni sempre più pratiche. Il drag & drop tra i campi destinatari, come detto, semplifica uno degli aspetti più frustranti della gestione delle email, rendendo il processo non solo più rapido, ma anche meno soggetto a errori. Tale innovazione si inserisce in una serie di migliorie che Google sta portando avanti per Gmail. Tra queste, troviamo anche strumenti innovativi come gli account monouso, pensati per ridurre il fastidio dello spam. Oppure l’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini per automatizzare alcune funzioni.

Questa attenzione all’usabilità dimostra come Google punti a migliorare ancora di più la gestione della posta elettronica. In modo da adattarla, sempre di più, alle esigenze di un pubblico super dinamico. L’aggiunta del drag&drop è quindi una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria, che semplifica un’azione quotidiana.