Una delle console più attese di sempre è rappresentata senza alcun dubbio da Nintendo Switch 2, il prodotto dell’azienda giapponese infatti si sta facendo attendere da ormai tantissimi mesi e gli utenti non vedono l’ora di poter mettere le mani sulla versione aggiornata dal momento che il modello precedente ha ormai fatto il suo corso e sta iniziando a mostrare i segni del tempo, sebbene il chip montato a bordo si difenda tuttora bene.

Le voci in merito al device di Nintendo ovviamente si sprecano, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dall’arrivo di tantissime indiscrezioni che non hanno fatto altro che alimentare l’entusiasmo degli utenti appassionati che ora non aspettano altro che la presentazione ufficiale del prodotto in questione.

Rumors importanti

Negli ultimi giorni sono emersi dei nuovi rumors che sembrano confermare quanto circolato in passato in merito alla strategia di Nintendo per la presentazione e poi il lancio sul mercato della console, un utente insider su Weibo ha affermato infatti che l’azienda presenterà la console a gennaio 2025 per poi procedere al lancio mondiale a marzo 2025, come se non bastasse sembra infatti che la produzione sia aumentata in modo sensibile a partire da settembre 2024 e che già circa 650.000 unità siano in viaggio verso le destinazioni finali di vendita pronte per la fine dell’anno commerciale in Cina, ovvero marzo 2025.

L’utente in questione aveva pubblicato sul proprio profilo Weibo questi dati salvo poi dover rimuovere i post ufficiali forse per evitare problematiche legali, nonostante tutto parliamo di un utente affidabile che già in passato aveva rilasciato dati che poi si sono rivelati corretti, prova dell’accesso disponibile e informazioni riservate che dunque possono rappresentare l’effettiva strategia che Nintendo sta attuando per il suo prodotto di prossima generazione.

Non rimane dunque che attendere ufficialmente gennaio per vedere se si tratta di informazioni corrette o se ne intendo cambierai i propri piani in corso d’opera.