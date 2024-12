Ritorniamo nel mondo dei motori con un pezzo nuovo, il quale è già pronto a dichiarare guerra a molti modelli di SUV. Stiamo parlando del nuovissimo EMC SETTE che arriverà tra poco.

Quest’ultimo è equipaggiato con qualunque cosa possiate chiedere, arrivando ad un costo di meno di 25 mila euro.

EMC SETTE, cosa ci aspetta?

Arriva finalmente il debutto in Italia da parte di EMC del suo nuovo SUV benzina che rappresenta l’ammiraglia della gamma offerta dall’azienda del nostro paese.

Partiamo con la scheda tecnica, EMC SETTE è lungo 4.535 mm, largo 1.845 e alto 1.725 mm. Parliamo di un veicolo molto spazioso con addirittura una capacità del bagagliaio di 359 litri, che potranno diventare 1.200 litri semplicemente abbassando i sei sedili posteriori. Il frontale invece è composto da un’ampia griglia e fari a Led Streamlight. Oltre a questo il SUV in questione è composto da cerchi in lega da 18 pollici.

Spostandoci nell’abitacolo dell’EMC SETTE, dobbiamo sicuramente soffermarci sull’ampio pannello, dove al suo interno sono presenti due schermi rispettivamente da 12,3 pollici. Il primo dei due è utilizzato per la strumentazione, mentre il secondo per il sistema di infotainment. Il SUV presenta anche un tetto panoramico che permette così di regalare la sensazione di spazio anche all’interno del suddetto abitacolo. La dotazione di serie è fornita anche con un volante che presenta una serie di comandi come ad esempio quello per la gestione dell’audio e del collegamento al telefono per via Bluetooth.

Passando sul lato motore, il nuovo EMC SETTE è proposto con un motore a benzina, in precisione un 1.5T GDI turbo da 128 kW e 290 Nm di coppia, con un cambio automatico a 7 rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni per andare dai 0 a 100 km/h bastano solamente 9,2 secondi, mentre può raggiungere come velocità massima i 190 km/h.

Dal punto di vista economico il nuovo EMC SETTE viene proposto in un unico allestimento full optional da 24.800 euro, disponibile in 4 colorazioni. Il tutto ci aspetta a febbraio.