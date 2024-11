Il costruttore automobilistico Zeekr sta lavorando ormai da tempo per riuscire ad ampliare il proprio piano che prevede la propria espansione sul mercato Europeo. Non a caso, infatti, le strategie che puntano a lanciare nuovi modelli sul mercato dell’Europa non mancano affatto. Ricordiamo che attualmente il costruttore cinese commercializza i modelli 001 e Zeekr X nel Vecchio Continente.

L’obiettivo del costruttore del Gruppo Geely sembrerebbe però essere quello di ampliare la propria presenza con nuovi modelli. Modelli come il SUV elettrico Zeekr 7X, già presente sul mercato cinese. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo le novità del costruttore Zeekr.

Zeekr: in arrivo il SUV 7X sul mercato europeo

In merito all’arrivo del SUV 7X ci sono importanti novità anche grazie alla diffusione sul web di alcune foto spia che lo vedono come protagonista. Nello specifico, le foto spia del SUV sono state scattate sulle strade europee . Ad attirare particolarmente l’attenzione il fatto che il veicolo sia già stato visto senza camuffamenti, dettagli che lasciano ben sperare sull’arrivo non troppo lontano sul nostro mercato. Di conseguenza, abbiamo anche la conferma che il costruttore stia attualmente effettuando importanti test fondamentali prima del lancio sul mercato del Vecchio Continente.

Nello specifico, specifico stiamo parlando di un veicolo con specifiche tecniche interessanti. Non a caso, il 7X poggia poggia sulla piattaforma SEA del gruppo Geely, con una capacità di 616 litri offerta dal bagagliaio. Un look minimal invece quello scelto dal costruttore per la realizzazione degli interni che, comunque, offrono comfort e un’adeguata esperienza di guida grazie alla presenza di diverse soluzioni come un ampio display centrale per l’infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sul mercato cinese il veicolo è offerto in due versioni. La base che ospita un motore da 310 kW sull’asse posteriore mentre la top dispone di un’unità aggiuntiva sull’anteriore da 165 kW. In termini di autonomia, invece, il modello top promette un’autonomia di 780 km (ciclo CLTC). Per l’arrivo sul mercato dovremo sicuramente aspettare il 2025.