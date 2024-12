La tecnologia ormai sta facendo passi da gigante e un elemento fondamentale di essa sta continuando ad evolversi, ovvero la rete. Molti sono gli operatori di rete in Italia, ma uno in precisione sembra sti volando nella classifica ossia Vodafone.

Quest’ultimo sta collezionando dei passi in avanti, finendo sulla classifica delle migliori reti d’Italia.

Vodafone, verso la cima?

Non è passato molto tempo da quando Opensignal ha pubblicato il report di novembre che riguarda i vari operatori di rete mobile in Italia. Nel risultato una luce abbagliante è Vodafone, che continua a fornire successi su velocità ed esperienza complessiva. Per quanto riguarda Iliad e WindTre, esse convincono per la copertura e per il 5G.

Opensignal, una società di analisi indipendente che ritrova il suo impegno nella quantificazione dell’esperienza di rete mobile fissa con 8 premi su 15, Vodafone. Quest’ultima si classifica come il gestore più convincente.

Va normalmente considerata la situazione della rete mobile in Italia, la quale attualmente è molto fluida. Ad esempio Iliad e WindTre si classificano molto vicino per la loro copertura ed esperienza 5G.

I vari aspetti

Per quanto riguarda la classifica si sono presi in considerazione quattro aspetti ovvero: Esperienza complessiva, Esperienza 5G, Copertura e Consistenza.

Specificando meglio il significato di questi valori, partiamo con l’esperienza complessiva della rete. Quest’ultima è una misura della qualità del segnale per l’utilizzo dei video, giochi e la velocità sia in download e upload.

Per quanto riguarda la consistenza della rete, vede sempre in cima Vodafone. Qui ad esempio vengono prese in considerazione due dettagli: Qualità costante ed Esperienza sull’affidabilità. La prima va a valutare se la rete è sufficiente a poter supportare i requisiti comuni delle applicazioni mobili. La seconda invece si occupa di misurare la capacità di connettersi e poter completare le attività con successo sulle varie reti.

Invece l’esperienza 5G si va a dividere in esperienza video, giochi, app vocali e velocità. Qui il posto è condiviso tra Iliad e WindTre. Vodafone invece arriva prima per la velocità in 5G con 231,3 Mbps.

L’Esperienza copertura va a rispecchiare l’esperienza che i vari utenti ricevono mentre svolgono dei viaggi in aree nelle quali aspetterebbero di trovare copertura.

Per finire la Consistenza di rete non fornisce delle nuove sorprese con Vodafone come rete più costante e affidabile nelle varie regioni.