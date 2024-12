Sta cominciando a circolare un’ enorme quantità di carte di credito sul dark web e sono molti i malintenzionati che potrebbero impossessarsene. Sono circa 1,2 milioni le carte di credito che sarebbero comparse sul dark web mettendo in pericolo moltissimi utenti. Questo database è pieno di informazioni personali dell’ intestatario di queste carte, per cui c’è il rischio che queste carte potessero finire in mani sbagliate. I dati sono a disposizione di qualsiasi persona poiché non sono protetti e il loro accesso è gratuito.

Il problema principale riguarda anche la modalità con cui sono comparse queste carte di credito dato che se ci sono delle particolari situazioni, spesso vengono intercettate prima. Adesso bisogna capire le modalità di utilizzo di queste carte di credito poiché le persone potrebbero servirsene per qualsiasi scopo. Le informazioni personali spesso sono protette, per cui queste informazioni sono state intercettate da persone che hanno oltrepassato ogni controllo.

Dark web, migliaia di carte di credito in pericolo

Dal punto fiscale, quasi tutte le banche mettono a disposizione delle strumentazioni in grado di bloccare delle transazioni sospette. Alcune delle operazioni più diffuse includono la SIM swapping, in cui vengono rubati i codici OTP per effettuare il pagamento. Altre situazioni includono anche furto dell’ identità oppure rubare i dati contenuti all’ interno del database della vittima. Infatti una volta che vengono pubblicati questi dati, i criminali possono utilizzare questa carta per transazioni non autorizzate. Per limitare i danni è utile tracciare tutti i versamenti effettuati per vedere se è stato effettuato qualche pagamento non autorizzato. In questi casi è utile contattare la banca e bloccare la carta di credito in modo da evitare che venga utilizzata. Una cosa che può aiutare è utilizzare carte usa e getta quando non si è sicuri dell’ affidabilità del venditore.

Per evitare situazioni del genere è utile avere a disposizione degli strumenti per controllare i propri movimenti e utilizzare carte virtuali.