Si torna a parlare del noto sub brand del produttore tech Xiaomi, ovvero Poco. Questa azienda sta progettando l’arrivo di numerosi dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. Tra questi , ci sarà la prossima serie di smartphone Poco F7. Uno di questi modelli, ovvero il nuovo Poco F7 Ultra, ha ricevuto in queste ultime ore nuove certificazioni di rilievo, tra cui quella del noto ente FCC. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Poco F7 Ultra, nuovo device di Poco riceve la certificazione dell’ente FCC

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Poco ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco F7 Ultra. Quest’ultimo, in particolare, è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello 24122RKC7G.

Con la nuova certificazione appena emersa, siamo venuti a conoscenza di quelli che dovrebbero essere i tagli di memoria disponibili. Secondo quanto riportato, il prossimo Poco F7 Ultra sarà distribuito sul mercato in più tagli di memoria, comprendenti 12/256 GB, 12/512 GB oppure 16/512 GB. Per il momento, questo è quello che è emerso dalla certificazione dell’ente FCC. Il suo arrivo, comunque, non fa che segnalarci l’imminente arrivo di questo smartphone sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, sappiamo che il prossimo Poco F7 Ultra potrebbe essere una versione re-branded di Redmi K80 Pro, annunciato in Cina qualche tempo fa. Se sarà effettivamente così, potremmo aspettarci più o meno le stesse specifiche tecniche. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che il top di gamma a marchio Redmi è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite. Lo smartphone vanta inoltre la presenza di una batteria esagerata da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da ben 120W e wireless da 50W. Il fronte è poi occupato da un display super con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.