L’offerta Speed 5G 150 Black Friday Edition di 1Mobile è pensata per chi vuole navigare veloce senza spendere una fortuna. Attivabile fino al 2 dicembre 2024, offre 150 GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS a soli 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese, il costo sale a 6,99 euro, ma resta comunque un prezzo competitivo per chi cerca una tariffa completa. Un vantaggio interessante? L’attivazione è gratuita se si porta il proprio numero da un altro operatore, mentre per chi acquista una nuova SIM c’è un costo di 5 euro.

Speed 5G 150 Black Friday Edition di 1Mobile

La connessione è garantita in 5G, ma se non si soddisfano alcuni requisiti tecnici, si navigherà comunque in 4G. Per gestire consumi, credito e rinnovi, basta usare l’app 1Mobile o accedere all’area riservata sul sito. Va tenuto a mente che i giga non consumati non si accumulano: ciò che non usi durante il mese, purtroppo, va perso. Se poi superi i 150 GB disponibili, potrai comunque continuare a navigare al costo di 0,50 euro ogni 100 MB aggiuntivi.

Per chi sceglie la portabilità, il passaggio deve completarsi entro 30 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti verrà addebitato il costo del traffico già utilizzato. E attenzione: chi decide di cambiare operatore nei primi 180 giorni perderà i bonus accumulati. Se non ricarichi in tempo e il credito è insufficiente, l’offerta si sospende dopo due scadenze consecutive, ma basta una ricarica per ripristinarla.

L’offerta è valida anche in Europa, in linea con le regole sul roaming, ma non funziona con alcuni dispositivi, come quelli Blackberry OS e alcuni modelli Brondi o Wiko, per limitazioni tecniche. Nonostante questo, resta una proposta interessante per chi cerca una tariffa vantaggiosa.

Se decidi di cambiare offerta, puoi farlo direttamente dall’app o dal sito, mantenendo comunque il traffico residuo fino alla scadenza mensile. In sintesi, una promozione perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare a minuti illimitati e giga abbondanti.