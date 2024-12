Xiaomi ha stupito ancora una volta le aspettative del mercato con il lancio dei nuovi Xiaomi15 e 15Pro. Ovvero due dispositivi diversi. Ma in grado di combinare un design raffinato, prestazioni elevate e tante innovazioni tecnologiche. Tutte caratteristiche che promettono di rivoluzionare completamente gli standard della categoria. Con una particolare attenzione alla qualità della costruzione, all’ergonomia e all’esperienza d’uso.

Nuovi Xiaomi: hardware di punta e eccellente comparto fotografico

Una delle prime cose che colpisce è sicuramente il design minimalista e moderno. Esso si caratterizza per le cornici quasi impercettibili di soli 1,38mm. Le quali offrono una qualità visiva assolutamente immersiva e sofisticata. Un risultato che è stato reso possibile grazie all’uso di tecnologie avanzate per l’integrazione dello schermo. Il quale, nel caso dello Xiaomi 15Pro si presenta come un pannello LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. Il display supporta un refresh rate fino a 120Hz. Garantendo una fluidità estrema sia durante l’uso quotidiano che nelle sessioni di gioco. La luminosità di picco raggiunge i 3.200nit. Una caratteristica che consente una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Cosa che contribuisce a renderlo uno dei migliori pannelli attualmente presenti sul mercato. Anche lo Xiaomi 15 standard non è da meno. Anche se con un display leggermente più piccolo da 6,36 pollici e una risoluzione di 1,5K, offre comunque prestazioni visive straordinarie. Entrambi i dispositivi integrano un lettore di impronte digitali ultrasonico sotto lo schermo, che migliora la velocità e l’accuratezza dello sblocco.

Il design elegante e premium si completa da una struttura in alluminio e vetro, con certificazione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Un dettaglio ormai essenziale per gli smartphone di fascia alta. Xiaomi ha anche introdotto varianti di design speciali per questi modelli. Tra cui una Diamond Edition e una Custom Edition con finiture in pelle. In alcune versioni, sono stati persino utilizzati materiali di pregio come il vetro zaffiro e dettagli decorativi in diamanti. Ciò proprio per rispondere alle esigenze di chi cerca un tocco di lusso e unicità.

Scopriamo le caratteristiche tecnologiche

Dal punto di vista delle prestazioni, l’azienda ha scelto di equipaggiare entrambi i modelli con il nuovissimo Snapdragon 8 Elite. Ovvero, un processore che rappresenta un’evoluzione rilevante rispetto alla generazione precedente. Questo chipset offre una potenza straordinaria per la gestione delle applicazioni più esigenti. Ma anche un’efficienza energetica migliorata, garantendo un’autonomia superiore. A proposito di batteria, Xiaomi ha fatto passi avanti notevoli. Il modello base, lo Xiaomi 15 infatti, è dotato di una batteria da 5.400mAh. Mentre la versione Pro dispone di una batteria ancora più capiente da 6.100mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida a 90W e quella wireless a 50W. Assicurando tempi di ricarica estremamente ridotti e una versatilità d’uso senza compromessi.

Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. Ciò grazie alla collaborazione con Leica. Insomma, con il lancio di Xiaomi 15 e 15Pro, la società cinese ha dimostrato, ancora una volta, di essere una delle più competitive del settore.