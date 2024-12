La storia di Android Auto è costellata di intoppi e inconvenienti. Il sistema, infatti, sembra riscontrare spesso diversi imprevisti tecnologici. A tal proposito, di recente, sono stati riscontrati alcuni nuovi bug. In particolare, ci sono due che si distinguono per la loro “stranezza“. Di cosa si tratta nello specifico?

Android Auto presenta due nuovi bug: qual è il problema?

Il primo problema riscontrato coinvolge Google Maps. Nello specifico, diversi utenti hanno notato che la navigazione si interrompe di colpo prima di riuscire ad arrivare alla destinazione desiderata (circa 200 metri prima). Sembra, dunque, che Maps decide in autonomia che si è “arrivati”. Infatti, sullo schermo viene mostrata l’interfaccia di fine viaggio con l’opzione per salvare la posizione del parcheggio. Si tratta di un inconveniente problematico che può portare gli utenti a perdersi proprio poco prima di arrivare a destinazione. Il problema non si presenta con Waze, confermando che il GPS funziona correttamente e che l’anomalia è specifica di Maps.

Il secondo bug, invece, riguarda WhatsApp. Secondo quanto riportato da alcuni utenti sembra che quando si cerca di far leggere i messaggi tramite Android Auto, ogni comunicazione si conclude con l’esclamazione “oh“. Tale messaggio però non appare nel testo originale. Cosa causa tale intoppo? Secondo alcune indiscrezioni sembra che la colpa sia di Google Assistant, che funge da voce narrante. In ogni caso, al momento, il motivo di tale bug non è ancora chiaro. Inoltre, sembra che il fenomeno sia limitato a WhatsApp.

Tali problemi non sono presenti su tutti i sistemi Android Auto. Ciò significa che l’esperienza cambia da utente a utente e da dispositivo a dispositivo. Dettaglio che rende l’uso della piattaforma sempre diversificata. Al momento la situazione rimane incerta per tutti i fruitori della piattaforma. Non resta che attendere l’ipotetico intervento dell’azienda madre con il rilascio di nuovi aggiornamenti o patch risolutive.