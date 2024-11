Snapdragon 8 Elite vs A18 Pro e Dimensity 9400: chi è il più forte?

Con il recente arrivo dei tre processori top di gamma, Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 e Apple A18 Pro, il confronto è inevitabile. Ognuno di essi porta miglioramenti significativi, ma quale si distingue davvero dimostrandosi migliore rispetto agli altri?

Snapdragon 8 Elite sfida A18 Pro e Dimensity 9400: i risultati

Il più acclamato, almeno per il momento sembra essere il nuovo Snapdragon 8 Elite, il SoC di Qualcomm al momento primo a includere core Oryon. Il dominio nei test Geekbench con un punteggio multi-core di 9.489 è suo.

Nè il Dimensity 9400 né l’Apple A18 Pro sono riusciti a fare meglio, tranne nel test AnTuTu: qui il Dimensity 9400 raggiunge il primo posto con un punteggio di 2.927.565, mentre lo Snapdragon 8 Elite segue da vicino con 2.764.150. Il chip di Apple, pur avendo totalizzato punteggi di tutto rispetto nel suddetto benchmark, ha un risultato AnTuTu inferiore, fermandosi a 1.756.810.

Guardando ai dettagli tecnici, il Snapdragon 8 Elite offre una GPU Adreno 830 ottimizzata per il gaming avanzato, mentre il Dimensity 9400 utilizza la GPU Arm Immortalis-G925 con tecnologia di ray tracing hardware. L’A18 Pro invece è dotato di una GPU a 6 core migliorata del 20% rispetto al modello precedente.

In termini di connettività, Snapdragon 8 Elite e Apple A18 Pro raggiungono una velocità di download di 10Gbps, mentre il Dimensity 9400 si limita a 7,3Gbps. Tutti supportano Wi-Fi 7, ma solo lo Snapdragon ha Bluetooth 6.0.

Per quanto riguarda l’AI, il Snapdragon 8 Elite e il Dimensity 9400 offrono delle NPU potenti, ma l’Apple A18 Pro sorprende con il suo motore neurale a 16 core capace di 35 trilioni di operazioni al secondo.

In conclusione, per gli utenti Android, il Snapdragon 8 Elite si conferma il più equilibrato. Per chi è già immerso nell’ecosistema Apple, l’A18 Pro resta l’unica scelta. In totale però pare che il chip di casa Qualcomm sembra avere qualcosa in più, anche alla luce dei test condotti. Al momento si tratta di tutti chip che sono in dotazione ai migliori top di gamma, per cui chiunque abbia un prodotto con questi processori all’interno, ha fatto un’ottima scelta.