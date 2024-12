In queste ore apprendiamo che Belkin ha ritirato dal mercato un suo prodotto perché afferma che è a rischio di incendio. L’azienda ha di fatto tolto dal commercio il charger wireless BoostCharge Pro Fast per Apple Watch + powerbank. Questo device potrebbe causare un potenziale pericolo in casa, quindi è consigliabile non utilizzarlo più, e contattare immediatamente la società.

Belkin: cosa succede con il caricatore difettoso?

Andiamo con ordine: Belkin ha richiamato immediatamente il caricatore BoostCharge Pro Fast, un gadget volto al caricamento dei dispositivi elettronici con un powerbank da 10.000 mAh e l’Apple Watch. Sembra che questo articolo possa causare – potenzialmente – un incendio, perciò conviene non utilizzarlo più e chiamare subito l’azienda. Ma cosa è successo? Il problema è causato da un guasto nella fabbricazione dello stesso e che può portare ad un errore nella gestione energetica e, di conseguenza, al surriscaldamento della componenti delle celle al litio. Certo, non sono stati segnalati incidenti finora, ma è preferibile non utilizzarlo più.

Il charger in questione è il modello BPD005; questa versione è scritta in bianco sul retro del dispositivo, proprio dietro il pad di ricarica per lo smartwatch della mela. L’azienda suggerisce di scollegare subito il caricatore dalle fonte di alimentazione e da altri dispositivi. Conviene riporlo in un luogo sicuro e asciutto, lontano da pericoli infiammabili.

Di tutta risposta, Belkin sta effettuando rimborsi completi con un modulo online (da compilare sul sito della compagnia) ai clienti che l’hanno acquisto. Nessuna sostituzione, dunque: per ottenere il rimborso quindi, i clienti dovranno scrivere il numero di serie del powerbank che è posto sul retro dell’atricolo. Nel caso, cercate anche una copia della ricevuta e una foto che mostri il device da tutte le angolazioni.

Non gettate assolutamente il powerbank nell’immondizia o nei contenitori per il riciclaggio; potrebbe scatenare un incendio e peggiorare la situazione. I clienti con la richiesta di rimborso approvate riceveranno tutta la pratica via email da seguire per smaltire correttamente il dispositivo.