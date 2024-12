Una vera e propria occasione si nasconde alle spalle dell’Amazon Black Friday, infatti in questi giorni vi ritrovate con la possibilità di acquistare lo Xiaomi 14T, uno smartphone che rientra perfettamente nella fascia media della telefonia mobile, con la sua capacità di mettere a disposizione specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo tutt’altro che impegnativo.

Il suo punto di forza, al netto di una estetica davvero più unica che rara, nella colorazione Lemon Green ad esempio è disponibile una cover posteriore in simil pelle davvero bella al tatto e alla vista, è chiaramente l’ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED di alta qualità con risoluzione 1220 x 2712 pixel, e soprattutto il refresh rate che può raggiungere addirittura i 144Hz. Il processore è un MediaTek dimensity 8300 Ultra, con GPU Mali-G615, ed anche una configurazione di base sufficientemente fornita, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Xiaomi 14T: ottima offerta disponibile su Amazon

La spesa sull’acquisto di questo ottimo smartphone è fortemente ridotta rispetto a quanto abbiamo visto in passato, proprio perché ad oggi può essere acquistato a soli 449 euro, contro un listino originario di ben 649 euro. Nessuna modifica alle condizioni di vendita, parliamo a tutti gli effetti di uno smartphone no brand, con garanzia della durata di 24 mesi. Premete qui per collegarvi ad Amazon per l’acquisto.

La batteria è un componente da 5000mAh che, dati alla mano, dovrebbe garantire un buon utilizzo continuativo, così da facilitare l’uso anche lontani da casa. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 12 megapixel. Il set è più che discreto, almeno per quanto ne concerne la fascia di prezzo di appartenenza.