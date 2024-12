Sony WH-1000XM5, un nome, una sicurezza, non necessiterebbe nemmeno di spiegazioni o di racconti particolari, proprio perché stiamo parlando di un prodotto assolutamente iconico per il settore, forse il migliore attualmente in circolazione. L’attenzione è catturata dall’ottima promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, con uno sconto del 27% attivo solo per poco tempo.

Il modello disponibile può essere acquistato in quattro colorazioni differenti, le quali al momento attuale presentano esattamente tutte lo stesso identico prezzo di vendita. Sono cuffie over-ear wireless, quindi sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo che vi è installato. Integrano una batteria ricaricabile, tramite la porta USB-C che potete trovare sul padiglione di destra, con una autonomia che, stando a quanto dichiarato da Sony, dovrebbe raggiungere fino a 30 ore di utilizzo continuativo.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis, ricevete prodotti in regalo e trovate le migliori offerte del momento, solo con questo canale Telegram ufficiale dedicato.

Sony WH-1000XM5: la promozione su Amazon è folle

Sono un prodotto assolutamente imperdibile, un top di gamma assoluto, per questo motivo il loro prezzo di vendita originario è leggermente superiore alla media, raggiungendo quota 360,99 euro. Fortunatamente, la disponibilità sul mercato da qualche anno, integrata con la presenza delle offerte Black Friday, le ha portate a costare molto meno, con uno sconto effettivo del 27%, fino ad arrivare così a soli 265,00 euro. Eccovi il link dove acquistarle.

Tra i loro innumerevoli punti di forza possiamo sicuramente annoverare la presenza della connessione multipoint, ciò sta a significare che è possibile andare a collegare simultaneamente le stesse cuffie a più dispositivi, in modo ad esempio di poter ricevere le chiamate dallo smartphone, mentre state ascoltando la musica dal tablet, senza doverle scollegare. Sono inoltre perfettamente compatibili con gli assistenti vocali, quali Amazon Alexa, Google assistant o siri, in modo da poterle controllare con la sola voce.