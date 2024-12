Ogni giorno migliaia di utenti vengono colpiti da numerosi tentativi di truffa perpetrati tramite Internet, i truffatori infatti sono costantemente all’opera per cercare di massimizzare i propri guadagni utilizzando delle truffe ben ingegnate che puntano a ottenere i dati sensibili delle vittime da poter utilizzare poi in reati molto più gravi che compromettono la privacy e la sicurezza dei malcapitati.

Internet ha permesso ai truffatori infatti di raggiungere una platea di utenti molto elevata è come se non bastasse questa tipologia di attacco si sta diffondendo su una nuova piattaforma utilizzata da tutti gli utenti del mondo, stiamo parlando di WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica infatti mette in comunicazione milioni di utenti ogni giorno e questa cosa ai truffatori torna molto comoda dal momento che consente di raggiungere tantissime prede senza troppo impegno.

Di conseguenza, in molti stanno riscontrando l’arrivo di strani messaggi direttamente in chat che ovviamente non auspicano nulla di buono, vediamo insieme qualche esempio e come difendersi.

Il messaggio e la truffa

Molti utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi nelle loro chat che ricalcano tutti quanto state vedendo nell’esempio sopra, si tratta di banali richieste di attenzione che però in caso di risposta lasceranno spazio a ulteriori messaggi ingannevoli camuffati da false offerte di lavoro molto convenienti o peggio ancora da ricatti basati sul nulla, alcuni elementi però possono farvi capire che si tratta di una truffa, in primis la tematica la descritta e poi il fatto che si tratta di numeri sconosciuti con prefissi decisamente poco comuni e di provenienza altrettanto poco pronosticabile, per di più WhatsApp ci indica come con questi numeri non ci siano gruppi in comune.

Ovviamente quello che dovete fare e non rispondere al messaggio e bloccare immediatamente il numero che vi ha contattati in modo da evitare ulteriori contatti.