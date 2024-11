Le Apple AirPods 4 sono le cuffiette più desiderate e richieste dal pubblico, un prodotto che basta nominare per catturare sin da subito l’attenzione di milioni di consumatori pronti a tutto pur di riuscire ad acquistarle, per aggiungere al proprio set sicuramente composto da almeno un altro dispositivo apple. Fortunatamente in questi giorni di Black Friday sono stati attivati sconti interessanti, che permettono di farle proprie con una importante riduzione.

Come vi abbiamo accennato dal paragrafo precedente, nel caso in cui foste interessati all’acquisto, dovete sapere che sono utilizzabili in via esclusiva con i prodotti Apple, di conseguenza se ne sconsiglia l’acquisto con uno smartphone Android. Sono cuffiette true wireless, che vengono utilizzate senza filo, di colorazione bianca, e prevalentemente realizzate in plastica. I materiali sono di buona qualità generale, resistenti ed affidabili anche per un utilizzo sul lungo periodo.

Collegatevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete trovare le offerte, i codici sconto gratis ed anche prodotti regalo.

Apple AirPods 4: l’offerta Amazon è da urlo

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così poco sull’acquisto di un paio di cuffie come le Apple AirPods 4, il loro listino di 149 euro è stsato ridotto da parte di Amazon di circa il 18%, così da poter arrivare a spendere solamente 121,99 euro per il loro acquisto definitivo. Le trovate subito qui.

L’autonomia promessa, dati alla mano, è di circa 24 ore di utilizzo continuativo, sfruttando ovviamente i cicli di ricarica che riescono a garantire le custodie di ricarica, grazie comunque ad un chip H2 tutt’altro che particolarmente energivoro, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Il prodotto è perfettamente resistente al sudore e all’acqua, supporta audio spaziale personalizzato, mentre la custodia di ricarica presenta connettore USB-C, il che facilita enormemente la reperibilità di cavi aggiuntivi compatibili, rispetto a quanto eravamo abituati a vedere con il lighting.