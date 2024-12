WindTre ha ampliato la propria offerta di rete fissa con la tecnologia FWA Outdoor 5G. Confermandosi così tra i leader nell’innovazione tecnologica in Italia. Dal 25 novembre 2024, l’operatore ha esteso una promozione rivolta ai clienti coperti da Fibra FTTH su rete Fastweb. Offrendo loro la possibilità di attivare la soluzione Super Internet Casa 5G a un prezzo davvero scontato. La promo include i primi 12 mesi a 19,99€ al mese e successivamente 22,99€, per chi opta per la convergenza fisso-mobile. Questo prezzo promozionale rappresenta un incentivo per scegliere la flessibilità della rete FWA 5G rispetto a tecnologie più tradizionali, come FTTC o Fibra FTTH. L’offerta, infatti è stata proprio pensata per soddisfare le esigenze di un vasto pubblico. Garantendo una connettività fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Ciò gazie all’utilizzo di un’antenna esterna collegata a un modem interno.

WindTre: un’offerta personalizzata per ogni esigenza

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) di WindTre consente di superare alcune limitazioni delle reti cablate. In più offre una copertura più estesa anche in zone meno servite. I clienti possono usufruire del servizio attraverso un’installazione curata da tecnici specializzati. Ancora, chi aderisce alle offerte WindTre potrà beneficiare di vantaggi extra come 12 mesi di Amazon Prime inclusi e l’opzione per Netflix, con tariffe dedicate. Le promozioni sono valide fino al 15 dicembre 2024, salvo proroghe. Esse permettono ai nuovi clienti di scegliere tra diverse combinazioni in base alle loro necessità. Per chi è già cliente WindTre Mobile, l’offerta rappresenta un ulteriore motivo per passare anche sulla rete fissa, assicurandosi così un costo mensile competitivo.

Oltre alle promozioni standard, l’ operatore propone anche altre soluzioni per chi necessita di servizi aggiuntivi. Come l’opzione Voce Unlimited per chiamate illimitate a un costo aggiuntivo di 3€ al mese. La flessibilità del piano consente anche di scegliere l’installazione su tetti o abitazioni con cappotti termici. Ovviamente seconda delle caratteristiche dell’edificio. Per chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento senza convergenza, i costi si mantengono comunque competitivi. Si parla infatti di una tariffa base di 27,99€ al mese