Netflix: arrivano film e serie TV eccezionali a dicembre 2024, la lista

Dicembre è alle porte e Netflix ci sorprende con una lista ricca di nuovi film e serie TV da gustare durante le feste. Tra animazioni natalizie, epiche storie bibliche e serie tanto attese, ce n’è per tutti i gusti. Tra le serie più attese in assoluto c’è di certo il sequel di Squid Game. Scopriamo insieme le novità principali, con le date di uscita in Italia!

Film da non perdere su Netflix

That Christmas (4 dicembre): Animazione natalizia tratta dai libri di Richard Curtis. Una storia di famiglia, amore e un errore epico di Babbo Natale;

(4 dicembre): Animazione natalizia tratta dai libri di Richard Curtis. Una storia di famiglia, amore e un errore epico di Babbo Natale; Una mamma senza freni (6 dicembre): Una madre cerca di riconquistare il figlio durante un folle viaggio scolastico;

(6 dicembre): Una madre cerca di riconquistare il figlio durante un folle viaggio scolastico; Storia di Maria (6 dicembre): Un’intensa epopea biblica che racconta la fuga di Maria e Giuseppe per salvare il neonato Gesù;

(6 dicembre): Un’intensa epopea biblica che racconta la fuga di Maria e Giuseppe per salvare il neonato Gesù; A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (7 dicembre): Uno speciale natalizio musicale con la pop star Sabrina Carpenter;

(7 dicembre): Uno speciale natalizio musicale con la pop star Sabrina Carpenter; Carry-On (13 dicembre): Thriller ad alta tensione in cui un agente TSA affronta un passeggero misterioso la vigilia di Natale;

(13 dicembre): Thriller ad alta tensione in cui un agente TSA affronta un passeggero misterioso la vigilia di Natale; The Six Triple Eight (20 dicembre): Dramma ispirato all’unico battaglione femminile afroamericano durante la Seconda guerra mondiale.

Serie TV in arrivo

Churchill in guerra (4 dicembre): Docuserie che esplora il ruolo cruciale di Winston Churchill nella Seconda guerra mondiale;

(4 dicembre): Docuserie che esplora il ruolo cruciale di Winston Churchill nella Seconda guerra mondiale; Queer Eye S9 (11 dicembre): I Fantastici 5 arrivano a Las Vegas per trasformazioni emozionanti;

(11 dicembre): I Fantastici 5 arrivano a Las Vegas per trasformazioni emozionanti; Cent’anni di solitudine (11 dicembre): Adattamento del capolavoro di Gabriel García Márquez;

(11 dicembre): Adattamento del capolavoro di Gabriel García Márquez; No Good Deed (12 dicembre): Una coppia cerca di vendere una casa piena di segreti oscuri;

(12 dicembre): Una coppia cerca di vendere una casa piena di segreti oscuri; Siviglia 1992 (13 dicembre): Thriller che indaga misteriosi omicidi legati all’Expo di Siviglia;

(13 dicembre): Thriller che indaga misteriosi omicidi legati all’Expo di Siviglia; Virgin River S6 (19 dicembre): Nuovi colpi di scena per Mel e Jack nel romantico Virgin River;

(19 dicembre): Nuovi colpi di scena per Mel e Jack nel romantico Virgin River; Squid Game S2 (26 dicembre): Il ritorno del Giocatore 456 in una nuova e pericolosa sfida.

Bisogna dunque prepararsi ricevere un mese ricco di emozioni e storie avvincenti. Segnate in agenda le date e godetevi l’intrattenimento di qualità targato Netflix che si prepara ad arrivare per il periodo natalizio.