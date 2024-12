TIM punta sull’innovazione digitale e lo fa con una nuova promozione dedicata ai clienti Young. Dal 25 novembre 2024, l’operatore offre un bonus di 20€ su Satispay. Una soluzione riservata a tutti i nuovi e i già clienti TIMYoung, purché maggiorenni. Tale promo si applica ai nuovi iscritti Satispay e consente di utilizzare il bonus per ricariche telefoniche e acquisti presso negozi convenzionati, sia fisici che online.

Non solo TIM Young: un’ opportunità per tutti

I clienti TIM Young ricevono un SMS con un codice promozionale da inserire durante la registrazione a Satispay. Dopo aver creato un account e completato un acquisto minimo di 5€ entro 30 giorni, il bonus viene accreditato. Satispay permette di associare il proprio conto corrente e gestire spese settimanali tramite app. Una soluzione che favorisce il controllo delle finanze e semplifica i pagamenti digitali.

Anche coloro che non sono inclusi nell’ opzione Young possono accedere a un incentivo. Tramite TIM Party, ad esempio, il programma fedeltà gratuito dell’operatore, è disponibile un bonus di benvenuto di 15€ su Satispay. L’offerta può essere richiesta fino al 31 gennaio 2025 e utilizzata entro il 28 febbraio dello stesso anno.

Questa doppia iniziativa sottolinea un’ attenzione particolare verso l’adozione di strumenti digitali e innovativi come Satispay, una piattaforma in costante crescita. Grazie alla sua app, disponibile sui principali store digitali, essa permette di monitorare le spese. Ma anche fare acquisti e gestire ricariche in modo semplice e sicuro. Insomma TIM, con questa promozione, non solo favorisce l’utilizzo di metodi di pagamento moderni, ma rafforza il rapporto con la sua clientela. In quanto offre vantaggi tangibili sia per i giovani sia per i più adulti. Detto ciò se siete interessati ad altre soluzioni disponibili vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Qui troverete davvero tante offerte per ogni tipo di esigenza e con prezzi davvero super competitivi.