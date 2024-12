Il produttore tech Vivo è pronto a sfidare i suoi competitors con tanti nuovi dispositivi. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone di fascia medio-alta. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Vivo S20 e Vivo S20 Pro. Vediamo qui di seguito le loro caratteristiche.

Vivo svela in veste ufficiale sul mercato la nuova serie di smartphone Vivo S20

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha ampliato la sua gamma di prodotti con tanti nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie Vivo S20. Quest’ultima comprende per il momento due modelli, uno base e uno Pro. Entrambi vantano comunque specifiche tecniche di successo.

Nello specifico, troviamo su entrambi un display con tecnologia AMOLED. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.67 pollici con una risoluzione pari a 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il modello base dispone di un display piatto, mentre il modello Pro vanta la presenza di un display curvo ai bordi, per un look ed un design di alto livello.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo alcune differenze. Il modello base, in particolare, è alimentato dal soc Snapdragon 7 Gen 3. Il modello Pro, invece, è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 9300+. Anche il comparto fotografico è molto curato. Il modello ha due sensori fotografici di cui uno principale da 50 MP. Il modello Pro, invece, vanta una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore grandangolare da 50 MP e un sensore teleobiettivo con lente periscopica da 50 MP.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie di smartphone top di gamma sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 299 euro per il Vivo S20 e circa 442 euro per il Vivo S20 Pro.