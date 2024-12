Volkswagen ha deciso di rivoluzionare il suo approccio ai veicoli elettrici. In che modo? Partendo da un modello assolutamente iconico, la Golf. La versione completamente elettrica di questa storica vettura arriverà nel 2029. Inaugurando così una nuova era tecnologica per il marchio. Prima di quel momento, la piattaforma sviluppata in collaborazione con Rivian, sarà adottata dai marchi premium del gruppo. Tra cui Audi e Porsche, a partire dal 2027. Questa decisione riflette una strategia precisa. Ovvero quella di testare la nuova architettura su modelli di lusso per garantire le migliori prestazioni prima di estenderla ad altri settori di mercato.

Volkswagen: il progetto Trinity, una visione ambiziosa per il futuro

Il sistema software-defined è al centro di un investimento di ben 5 miliardi di dollari da parte di Volkswagen nella partnership con Rivian. Si tratta di una piattaforma progettata per integrare funzionalità tecnologicamente avanzate. Come la guida autonoma, e per offrire veicoli più connessi e aggiornabili nel tempo. La Golf elettrica, in particolare, è stata definita un simbolo di questa trasformazione. Un modello chiave che segnerà l’ingresso in una nuova fase per il marchio tedesco. La scelta di puntare su un’auto così conosciuta dal pubblico sottolinea l’ intento di Volkswagen di voler combinare tradizione e innovazione. Un messaggio che simboleggia il futuro della guida nel campo dell’elettrificazione.

In contemporanea a tutto ciò, l’ azienda sta lavorando al progetto Trinity. Ovvero una vettura che promette di essere una vetrina tecnologica per il gruppo. Il debutto di questa auto “futuristica” subirà però un importante ritardo. Inizialmente previsto per il 2026, il lancio è stato posticipato al 2032. La decisione è stata presa per cercare di migliorare quanto possibile la nuova architettura softwareDefined, prima di provare ad applicarla ad un modello così innovativo.

Secondo il CEO Thomas Schafer, Trinity non sarà un veicolo di massa, ma piuttosto un’auto di nicchia. Dunque concepita per mostrare il meglio della tecnologia Volkswagen. Simile alla storica Phaeton, prodotta in serie limitata tra il 2002 e il 2016, Trinity sarà quindi una piattaforma per sperimentare tecnologie all’avanguardia. Come ad esempio la guida autonoma di livello 4. Il progetto mira così a rivoluzionare un po’ l’immagine del marchio, proiettandolo verso il futuro.