Volkswagen Golf Elettrica: l'attesa si allunga fino al 2029

L’attesa per vedere su strada la nuova Volkswagen Golf elettrica sarà molto lunga, più di quanto credevamo. Il lancio della nuova Golf elettrica, a quanto pare, è stato posticipato al 2029. Questo slittamento è dovuto ai ritardi accumulati nello sviluppo della nuova piattaforma SSP (Scalable Systems Platform). I primi modelli basati su questa architettura infatti avrebbero dovuto debuttare nel 2028, ma sembra che ci sia un ulteriore slittamento dei tempi.

Il rinvio del debutto dei modelli basati sulla piattaforma SSP sarebbe stata presa da poco. Anche se non vi è ancora una conferma ufficiale da parte della stessa Volkswagen, la notizia potrebbe essere reale. Bisogna però prendere queste informazioni con le dovute cautele, trattandosi di report non ancora verificati.

I problemi con il software stanno provocando ritardi alla Volkswagen Golf?

I ritardi non riguardano solo la Golf elettrica. Il grande SUV elettrico Volkswagen “T-Sport” non sarà lanciato prima del 2031. Ora quindi debutterà ben tre anni dopo rispetto al piano iniziale. Anche l‘erede della ID.4 subirà un ritardo di 15 mesi. Il lancio che doveva avvenire nel 2029 sarà con molta probabilità successivo a quello nuova Golf elettrica. La principale causa dei ritardi sarebbe legata allo sviluppo del software. L’architettura E3 2.0 della piattaforma SSP è in ritardo rispetto alla roadmap prestabilita. Questa problematica non è però nuova alla Volkswagen, che ha più volte dovuto modificare le date di rilascio dei suoi modelli a causa dei software non adeguati.

Una possibile soluzione ai problemi di sviluppo del software potrebbe derivare dall’investimento (annunciato pochi giorni fa) in Rivian. Parte dell’accordo prevede che Volkswagen possa utilizzare l’architettura elettrica e la piattaforma software dell’azienda americana che al contrario della propria pare essere pronta all’uso. Alcuni credono che la piattaforma SSP possa impiegare una “Adapted E/E Architecture” come soluzione temporanea, in attesa di una nuova architettura Volkswagen-Rivian.

Nel frattempo, Volkswagen continuerà a puntare sulla piattaforma MEB e sulla piattaforma MEB+. Maggiori informazioni sono attese a breve e noi non possiamo far altro che aspettare con ansia per comprendere meglio lo stato di avanzamento dello sviluppo delle nuove generazioni di veicoli elettrici del brand.