Sony in occasione del 30º anniversario di PlayStation ha lanciato una piattaforma all’interno della quale è possibile visionare i dati inerenti le sue console rilasciate nel corso degli anni, tra questi ultimi sono presenti dati di vendita di ogni generazione i quali mostrano ancora una volta come PlayStation 2 sia stata la console più venduta nella storia dei videogiochi con un numero di unità davvero irraggiungibile per chiunque, i dati aggiornati infatti parlano di 160 milioni di unità vendute, traguardo che lascia un vero e proprio divario rispetto alle altre sorelle e che comunque gode di una certa distanza anche da Nintendo DS che risulta la seconda console più venduta della storia.

Numeri da capogiro

PlayStation 2 ha effettivamente rappresentato una pietra miliare nella storia dei videogiochi e per tantissimi appassionati rappresenta uno dei migliori periodi per quanto riguarda il gaming di sempre, quest’ultima ha infatti segnato un passaggio importante rispetto al modello precedente con miglioramenti evidenti e soprattutto duraturi, nessun altra è riuscita a fare meglio di quest’ultima in termini di godibilità e apprezzamento da parte degli appassionati, non a caso i dati di vendita mostrano un vero e proprio divario in termini di numeri, ecco i dati:

PlayStation – 102 milioni (dal 1994 al 2006)

– 102 milioni (dal 1994 al 2006) PlayStation 2 – 160 milioni (dal 2000)

– 160 milioni (dal 2000) PlayStation 3 – 87 milioni (dal 2006)

– 87 milioni (dal 2006) PlayStation 4 – 117 milioni (dal 2013)

Nemmeno Nintendo DS è riuscita a fare meglio dovendo arrendersi a 146,7 milioni di unità vendute, ovviamente PlayStation 5 rappresenta un discorso a parte dal momento che è nel pieno del suo ciclo vitale e dunque bisognerà intendere ancora parecchi anni in prima di poter tirare una somma accostabile i dati presenti per le altre console, l’idea resta comunque che nessuno almeno al momento riuscirà ad avvicinarsi ai dati di PlayStation 2, ad influire e ovviamente una molteplicità di fattori, in primis la concorrenza di un mercato ormai variegato e in grado di offrire soluzioni alternative, soprattutto dal punto di vista dei pc e ovviamente il fattore prezzo che certamente non è accessibile come lo era quello di PlayStation 2.