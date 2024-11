Il Black Friday di Amazon porta con sé una promozione da non trascurare assolutamente, che riguarda il Meta Quest 3, nel nostro caso nella versione da 512GB di memoria integrata, utilizzata come ben sapete per installare applicazioni di vario genere.

La versione di cui vi parliamo nell’articolo è quella “Headset Only”, ovvero all’interno della confezione è possibile trovare solamente il visore ed i due joystick, nient’altro si aggiunge all’esperienza. Sempre con l’acquisto del prodotto indicato, è possibile avere in omaggio Batman: Arkham Shadow, il cui valore commerciale è comunque di circa 70 euro. Questi è il più potente Quest di sempre, capace di garantire una esperienza molto più nitida, fluida e rapida del solito, con giochi realistici, l’audio completamente spaziale, il tutto grazie alla presenza di un Infinite Display 4K+. La sua realizzazione è possibile con l’utilizzo di due display da 2064 x 2208 per occhio, che vengono abbinati allo stack ottico.

Amazon abbassa il prezzo del Meta Quest 3

Data la tanta tecnologia integrata al suo interno, era lecito immaginarsi un prezzo tutt’altro che basso, infatti la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere corrisponde esattamente a 549 euro, contro i 699 euro di listino. Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare è pari al 21%, con un risparmio effettivo di circa 150 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Disponibile nella sola colorazione Bianca, il visore di Meta ha dimensioni di 22,4 x 21,4 x 12,3 centimetri, con un peso complessivo di 1,44kg. Il suo funzionamento è garantito dalla presenza di una batteria integrata, ricaricabile tramite l’apposito cavo che trovate incluso in confezione, così da avere comunque la possibilità di utilizzarlo, come è giusto che sia, anche scollegati dalla presa a muro, per una maggiore libertà e facilità d’utilizzo.