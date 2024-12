Se state cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, questo è sicuramente uno dei migliori periodi nel quale cercare, ci stiamo infatti interfacciando all’inizio del periodo natalizio e ovviamente i vari provider stanno aggiornando i proprietari di offerte per essere pronti alla mole di mercato, certamente in aumento.

Archiviata alla pratica black Friday, infatti i vari provider ora stanno pensando a nuove promozioni da attivare sui propri cataloghi per mantenere costanti gli introiti, tra questi, ovviamente è presente che la mobile che non va molto per il sottile e ha pensato a una promozione ad hoc per il Cyber Monday con caratteristiche davvero importanti e anche due regali inclusi nel prezzo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Due regali inclusi

La promozione in questione ad un prezzo di 6,99 € al mese garantisce 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se attivate la ricarica automatica abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Le sorprese però iniziano soltanto ora infatti, Kena mobile offre il primo mese di rinnovo completamente gratuito e per di più offre un buono Amazon da 10 € per chi effettua la portabilità, in più il costo di attivazione sarà completamente gratuito se deciderete di offrire i consensi commerciali, per usufruire del buono di 10 €, vi basterà leggere il regolamento presente all’interno della pagina ufficiale della promozione, quest’ultima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità dei seguenti operatori mobili: Iliad, Ho, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Se interessati affrettatevi dal momento che la promo scade tra poco, esattamente tra meno di 24 ore, allo scoccare della mezzanotte.