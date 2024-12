Buone notizie per i possessori di dispositivi wearable di casa Samsung; i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre. Di fatto, il colosso sudcoreano è uno dei brand più attenti agli update anche se finora, per quanto riguarda gli smartwatch, non vedevano nuovi rollout del software dai tempi di giugno scorso.

Samsung Galaxy Watch 7 e Ultra: cosa aspettarci?

Era da tempo che gli utenti erano alla ricerca di un nuovo update del firmware per gli smartwatch di casa Samsung; i nuovissimi Watch 7 e Ultra si stanno aggiornando in diversi paesi. Questo implica che i dispositivi stanno godendo di nuove features e di update relativi alla sicurezza stessa del sistema operativo. L’update è stato distribuito dapprima in Corea del Sud ma presto

Come detto, l’aggiornamento è in arrivo per il Galaxy Watch 7 ma anche per l’ammiraglia del momento, il Galaxy Watch Ultra. Non sappiamo precisamente quando approderà anche da noi; il nostro suggerimento è sempre lo stesso: controllate la presenza dell’update dall’app delle impostazioni e cercate la dicitura “Aggiornamento software”. Se tale update del firmware è disponibile per il vostro dispositivo wearable vi basterà cliccare su “Scarica e installa”; non di meno, prima di effettuare tale operazione, controllate che il terminale disponga di una batteria sufficiente, se no, tenetelo attaccato alla corrente mentre eseguite il tutto. Se invece avete uno smartwatch Samsung di qualche anno fa, sappiate che l’azienda sta rilasciando l’aggiornamento alla One UI 6 Watch stabile.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che a breve – dopo gennaio, precisamente – Samsung presenterà le nuove ammiraglie del 2025. Verranno annunciati i Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. Non sappiamo se verranno annunciati ulteriori device e dispositivi, vi terremo aggiornati ad ogni modo. Potremmo conoscere delle cuffiette next-gen o dei portatili di ultima generazione. Restate connessi per saperne di più.