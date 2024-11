Diversi utenti del Galaxy Watch 7 di Samsung segnalano un fastidioso problema. Il dispositivo vibra senza una ragione apparente. Questo bug, denominato “vibrazione fantasma,” si verifica senza che ci siano notifiche attive, creando confusione e frustrazione tra i possessori dello smartwatch. Le segnalazioni sono apparse sul forum ufficiale di Samsung, dove è stato notato che si tratta di una problematica piuttosto frequente, quindi non limitata a casi isolati. Alcune persone ipotizzano che la situazione sia legata a conflitti con applicazioni come Google Maps o WhatsApp. Anche se non esiste ancora una spiegazione ufficiale sul perché si verifichi.

Samsung all’opera su un aggiornamento per risolvere il bug

Alcuni suggerimenti emersi sul forum includono la disattivazione del mirroring di Google Maps o provare a reinstallare le app che sembrano causare il problema. Però, nessuna di queste soluzioni sembra essere definitiva. Nonostante il fastidio provocato da questa vibrazione immotivata, la buona notizia è che il numero di segnalazioni non è altissimo. Ciò suggerisce quindi che non tutti i dispositivi sono colpiti.

L’azienda sudcoreana è nota per la reattività nell’affrontare i bug software sui propri prodotti. Dunque ci si aspetta che Samsung, a breve, risolva la situazione con un nuovo aggiornamento. Infatti anche se il Galaxy Watch 7 ha presentato problemi di autonomia fin dal lancio, la società si è sempre dimostrata attenta a intervenire per migliorare l’esperienza dei suoi clienti. Questo malfunzionamento dovrebbe quindi essere risolto in tempi più o meno rapidi.

Nel frattempo, coloro che desiderano acquistare il Galaxy Watch 7 possono farlo consapevoli che vi è la possibilità, seppur remota, di incorrere in questa situazione. Ad ogni modo, tranquillizza sapere che Samsung ha già annunciato nuove funzionalità per i suoi indossabili e resta impegnata nello sviluppo di aggiornamenti per risolvere eventuali difetti. Con un possibile lancio all’orizzonte, l’esperienza d’uso dei rinomati SmartWatch dovrebbe presto tornare a essere fluida e priva di inconvenienti.