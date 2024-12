Teufel, il celebre brand tedesco di audio, ha ampliato la sua offerta con gli Airy Open TWS. Ovvero degli auricolari progettati per chi cerca una soluzione pratica e confortevole durante l’attività fisica o nella vita di tutti i giorni. La loro innovativa struttura open-ear è basata su un morbido gancio in silicone che si posiziona davanti all’orecchio. Essa rappresenta un’alternativa ideale agli auricolari in-ear, spesso scomodi per molte persone. Questo design lascia libero il condotto uditivo, permettendo di ascoltare musica o podcast senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante. Un aspetto fondamentale per chi corre o si allena in spazi pubblici.

Airy Open TWS: prestazioni e funzionalità all’avanguardia

Il cuore degli Airy Open è rappresentato dai driver HD lineari da 14,2mm. I quali promettono una qualità audio eccezionale. A rendere l’esperienza d’uso ancora più intuitiva vi sono i controlli touch. Quindi con semplici tocchi o gesti di scorrimento è possibile regolare il volume, cambiare traccia o gestire le chiamate. La qualità delle telefonate è garantita da un sistema di quattro microfoni. Tra questi due sono dedicati alla riduzione del rumore ambientale, mentre gli altri due catturano la voce in modo nitido. In modo da rendere gli auricolari adatti anche per utilizzi professionali o conversazioni in movimento.

Gli Airy Open TWS non sono solo un concentrato di tecnologia, ma anche un prodotto pensato per durare. La batteria garantisce fino a 6h di riproduzione. Mentre la custodia di ricarica estende l’autonomia a 20 ore complessive. Un ulteriore vantaggio è la funzione di ricarica rapida. Infatti con soli 10 minuti si ottengono 90m di utilizzo. Una caratteristica ideale per chi ha poco tempo a disposizione.

La resistenza è un altro punto di forza. Grazie alla certificazione IPX4, gli auricolari sono protetti da sudore e schizzi d’acqua. Sono quindi perfetti per allenamenti intensi o per l’uso quotidiano. La connettività Bluetooth 5.3, con supporto a Google Fast Pair, garantisce un uso veloce e stabile. Disponibili nelle eleganti colorazioni Night Black e Moon Grey, questi auricolari uniscono funzionalità avanzate e un’estetica assolutamente accattivante. Proposti al prezzo di 119,99€, gli Airy Open TWS rappresentano una scelta eccellente.