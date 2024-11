HoMobile punta su semplicità e convenienza, proponendo un’offerta davvero competitiva. Parliamo di 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. L’attivazione della SIM è gratuita, mentre il costo iniziale varia da 2,99€ a seconda dell’operatore di provenienza. La prima ricarica di 7€ copre la quota mensile, portando la spesa totale iniziale a 9,99€. Per chi sceglie l’eSIM invece l’attivazione costa solo 1,99€. In più, chi desidera una connessione più veloce potrà attivare il 5G con un piccolo supplemento di 1,29€ mensili.

HoMobile: connessione senza confini, anche all’estero

La flessibilità è sicuramente al centro dell’esperienza HoMobile. Il cliente infatti può scegliere tra diverse modalità di attivazione Dalla ricezione della SIM a casa alla possibilità di ritirarla e attivarla in edicola. Grazie a un’app intuitiva, è possibile gestire consumi, personalizzare il proprio numero e bloccare eventuali servizi digitali a pagamento. Non ci sono penali per il recesso né obbligo di fornire IBAN o carta di credito per i rinnovi mensili. Cosa che offre la massima libertà nella gestione dell’offerta.

HoMobile garantisce continuità di servizio dentro e fuori l’Italia. In tutti i Paesi dell’Unione Europea, i clienti possono utilizzare minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi. Oltre a 7,40GB per navigare in rete. Per le chiamate internazionali e altre destinazioni, le tariffe sono facilmente consultabili sull’app. Il servizio di assistenza è eccezionale, con oltre 3.000 punti vendita in Italia. Ma vi è anche un numero dedicato per ricevere supporto gratuito.

Insomma la trasparenza è un elemento chiave per HoMobile. L’ operatore infatti evita da sempre costi nascosti e protegge i propri clienti da attivazioni indesiderate di servizi a pagamento. Ogni dettaglio dell’offerta è chiarito sul sito ufficiale, senza clausole ambigue. In più, chi già utilizza Ho. può condividere la propria esperienza nella community dedicata. La rete 4G, con velocità fino a 60Mbps e hotspot incluso, e la possibilità di accedere al 5G rendono il gestore un’opzione affidabile e adatta a ogni esigenza.