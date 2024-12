Una promozione assolutamente da non perdere di vista è disponibile su Amazon, e tocca anche uno smartphone marchiato Samsung Galaxy, più precisamente stiamo parlando di Samsung Galaxy A70, un dispositivo appartenente alla fascia media della telefonia mobile, che oggi risulta essere in super sconto.

La scheda tecnica del prodotto in promozione inizia con dimensioni di 164,3 x 76,7 x 7,9 millimetri di spessore, ed un peso che complessivamente non si allontana troppo dagli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 183 grammi. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, trattasi del più classico Super AMOLED di Samsung stessa, con risoluzione FullHD a 1080 x 2400 pixel e 16 milioni di colori. A completare il buon setup ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 675, con alle spalle una GPU Adreno 612, ed anche 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Amazon spettacolare con la promozione sul Samsung Galaxy A70

Un prezzo di vendita davvero irripetibile vi attende per l’acquisto di questo smartphone, che oggi viene a costare solamente 229 euro, contro i 279 euro previsti originariamente di listino, in questo modo si ha la certezza di poterlo avere a domicilio entro pochi giorni, approfittando anche di garanzia della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato. Ordinatelo premendo questo link.

E’ indubbio che in questa fascia di prezzo non si potessero pretendere specifiche tecniche di livello troppo elevato, e difatti il comparto fotografico ne ha risentito non poco, con la presenza di un sensore principale da 32 megapixel, che viene seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel (ultragrandangolare), per terminare con un effetto bokeh da 5 megapixel. Il tutto porta a scattare istantanee con una risoluzione di 6532 x 4899 pixel, approfittando anche del sensore anteriore da 32 megapixel.