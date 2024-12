Le AirPods Max, lanciate nel 2020, restano praticamente invariate nonostante le aspettative degli utenti. Apple ha recentemente introdotto una versione con connettore USB-C e nuovi colori, ma senza aggiornamenti hardware o funzionalità aggiuntive. La mancanza di un chip moderno, miglioramenti alla cancellazione del rumore o innovazioni come l’audio adattivo ha deluso chi sperava in un prodotto all’altezza dell’evoluzione tecnologica degli ultimi quattro anni.

Secondo Mark Gurman, noto analista tecnologico, Apple non ha attualmente piani concreti per un significativo aggiornamento delle AirPods Max. Le cuffie rimangono in una sorta di limbo commerciale: troppo di nicchia per giustificare nuovi investimenti ma non abbastanza poco performanti da essere ritirate dal mercato. Questa posizione le rende un prodotto esclusivo, spesso associato a contesti di lusso, ma incapace di competere in un mercato altamente concorrenziale.

AirPods Max 2 prezzo e caratteristiche

Il prezzo elevato, 579€ al momento del lancio, rappresenta un ostacolo significativo, considerando che molte alternative sul mercato offrono prestazioni paragonabili, se non superiori, a costi più accessibili. Questo squilibrio mette Apple di fronte a una scelta: aggiornare le AirPods Max con un chip H2 e funzioni moderne, o abbassarne radicalmente il prezzo per poter attrarre una clientela più ampia e variegata. Tuttavia, entrambe le opzioni sembrano lontane dalla strategia attuale dell’azienda.

L'assenza di innovazione alimenta un paradosso: le AirPods Max faticano a vendere, ma senza investimenti nel loro sviluppo rischiano un futuro ancora più incerto. Con il tempo, l'assenza di aggiornamenti significativi potrebbe erodere ulteriormente il loro appeal, consolidandone lo status di prodotto di nicchia piuttosto che di leader tecnologico nel settore audio. Non ci resta che aspettare aggiornamenti da Apple e notizie riguardanti le Airpods Max 2 e la loro data di uscita ufficiale.