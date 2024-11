iOS 19 deluderà gli utenti inizialmente per questo motivo

Sebbene manchi ancora del tempo all’arrivo di iOS 19, gli utenti stanno già pensando a come potrebbe essere. Nel frattempo si attendono le grandi novità di iOS 18 ma le ultime indiscrezioni hanno annunciato che anche il prossimo sistema operativo di Apple sarà praticamente distribuito in maniera analoga.

Il rilascio infatti sarà graduale. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, molte delle funzionalità annunciate per iOS 19 arriveranno solo con aggiornamenti successivi, e gran parte delle novità non sarà disponibile fino a iOS 19.4, previsto per la primavera del 2026.

iOS 18: un precedente non entusiasmante

Con iOS 18, Apple ha già affrontato critiche per aver promesso funzionalità innovative che non erano pronte al lancio. Apple Intelligence, una delle novità principali, ha deluso le aspettative al confronto con soluzioni come Google Gemini. Gli estimatori di Siri potrebbero essere quelli più delusi. Una versione aggiornata del celebra assistente virtuale arriverà ma non prima del 2025. A risentire è stato anche l’entusiasmo degli utenti per quanto riguarda il lancio degli ultimi iPhone 16

Cosa aspettarsi da iOS 19

Anche con iOS 19, Apple adotterà un approccio graduale. Le prime funzionalità, tra cui ci sono l’integrazione con ChatGPT e i Genmoji, saranno distribuite entro la fine del 2025. Le innovazioni più significative, come Siri potenziato e altre funzioni legate all’intelligenza artificiale, saranno invece spostate al 2026. Questo dunque mette gli utenti di fronte ad una verità: anche gli iPhone 17 risentiranno dello stesso problema della serie 16.

Un messaggio per gli utenti Apple

Mentre l’idea di prodotti meno frequenti ma più curati potrebbe sembrare positiva, molti utenti si sentono delusi da un sistema che sembra premiare le promesse piuttosto che i risultati concreti. Un telefono dovrebbe essere completo e funzionante al momento del lancio, non un progetto in corso d’opera. Come consumatori, potrebbe essere il momento di chiedere di più, non solo dall’hardware, ma anche dal software che lo accompagna.