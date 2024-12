Samsung continua a lavorare senza sosta per portare l’atteso aggiornamento alla One UI 7, basato su Android 15, su tutti i dispositivi compatibili. A tal proposito, sembra che ora, la nuova interfaccia, potrebbe arrivare anche sugli smartphone della gamma Galaxy S22.

L’attesa sul lancio della One UI 7 cresce sempre di più e con essa anche le indiscrezioni che circolano in rete. Quest’ultime descrivono l’aggiornamento come uno dei più importanti nella storia del software Samsung.

Samsung espande il rilasci odi One UI 7

Le indiscrezioni hanno già svelato alcuni dettagli sulle migliorie attese. Tra cui un’interfaccia utente più intuitiva. Inoltre, sono attese anche nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Oltre che una maggiore integrazione con l’ecosistema Galaxy.

Nelle ultime settimane, le prime build di test della One UI 7 hanno iniziato a comparire sui server interni di Samsung. Quest’ultime hanno fornito un’idea più concreta dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento. Accanto ai flagship più recenti, come la serie Galaxy S23, anche i modelli di fascia media come il Galaxy A53 sembrano essere già in fase di sviluppo avanzata.

A tal proposito, su X, grazie all’utente @tarunvats33, è stato rivelato che la build di test interno per il Galaxy S22 Ultra è arrivata sui server di Samsung. Ciò segna un passo avanti importante.

Mente si attende il rilascio ufficiale di One UI 7, il programma beta, che sarà accessibile a una lista selezionata di dispositivi. Quest’ultimo offrirà un’anteprima delle innovazioni introdotte da Samsung. Ciò garantirà agli utenti di contribuire attivamente alla fase di ottimizzazione del software.

Con tali presupposti, One UI 7 si preannuncia come un aggiornamento rivoluzionario. Quest’ultimo sembra essere pronto a ridefinire l’esperienza d’uso dei dispositivi Galaxy e a consolidare il primato di Samsung. Non resta che attendere per scoprire tutte le novità che la nuova versione del software avrà da offrire agli utenti del marchio sudcoreano.