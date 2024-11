Motorola ha lanciato una nuovissima funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, chiamato “Moto AI”, introducendo strumenti pensati per semplificare l’esperienza utente e migliorare l’interazione con i dispositivi.

Disponibile in beta, per il momento, per i seguenti modelli: Razr, Razr 50, Razr+, Razr 50 Ultra e Motorola Edge 50 Ultra.

Nello specifico la gamma dei RAZR sono stati anche tra i primissimi a ricevere Google Gemini. Dunque, già si conoscono molto bene le potenzialità dell’AI e l’asticella da eguagliare risulta essere alta.

Ecco i dettagli specifici

La nuova suite consente di attivare un menu dedicato con un semplice doppio tocco sul retro del dispositivo. Tra le novità principali, spicca la possibilità di riassumere le notifiche ricevute, ovvero Catch me up. Inoltre c’è la funzione Pay Attention dedicata alla registrazione e trascrizione audio: consente di registrare conversazioni o appunti, fornendo un riepilogo dettagliato al termine. Inoltre, Moto AI introduce anche una funzione Remember This, la quale permette di salvare screenshot o foto per utilizzarli come fonte di informazioni in un secondo momento.

Tutte le nuove funzionalità sono state presentate in una serie di video teaser, che ne illustrano il funzionamento. Proprio i video ufficiali di Motorola sembrano suggerire che l’AI, almeno per ora, sia un pochino prematura e sicuramente migliorabile.

La beta è aperta a tutti i possessori degli smartphone Motorola di ultima generazione citati all’inizio. L’azienda ha spiegato che sfrutterà questo periodo di prova per raccogliere i feedback degli utenti, che saranno preziosi per “influenzare il futuro di Moto AI”.

Arrivando alle conclusioni, molti utenti si sono chiesti come si attivino le nuove funzionalità alimentate da AI. A tal proposito, il programma di beta testing è disponibile dallo scorso 26 novembre e, in questi giorni, Motorola ha già iniziato ad inviare le notifiche utili ad aderire al programma. Sarà sufficiente, dunque, aspettare di ricevere la notifica sul proprio device e seguire le istruzioni di Motorola. Tante novità in casa Motorola.