La casa automobilistica Volkswagen punta sempre di più a conquistare i diversi mercati automobilistici. Non a caso, una notizia delle scorse ore annuncia che il costruttore tedesco ha deciso di consolidare la sua partnership con SAIC Motor. Non dimentichiamo che le due collaborano ormai da tempo per ottenere importanti risultati per il futuro.

L’obiettivo di Volkswagen è certamente quello di consolidare la propria presenza su un mercato importante come quello cinese. Proprio a Shanghai, infatti, Volkswagen e SAIC Motor hanno deciso di estendere la joint venture fino al 2040. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di questa importante collaborazione.

Volkswagen: insieme a SAIC Motor per progetti futuri

Conquistare sempre di più il mercato automobilistico cinese. E’ senza alcun dubbio questo l’obiettivo preposto dal costruttore automobilistico Volkswagen che nel corso degli anni ha conquistato un gran numero di utenti con la sua gamma di veicoli. Gli attuali progetti prevedono, attualmente, di rafforzare la posizione in Cina con l’introduzione di una gamma di nuovi modelli elettrici.

Nel dettaglio, la partnership SAIC Volkswagen ha l’intenzione di lanciare 18 nuovi modelli entro il 2030. Tra questi, otto completamente elettrici ma anche versioni ibride plug-in e range-extender. Per la data del 2026 l’obiettivo è invece quello di introdurre due veicoli basati sulla piattaforma Compact Main Platform. Risulta essere piuttosto chiaro il fatto che le due aziende prevedono di impegnarsi congiuntamente al fine di riuscire a portare su strada nuovi modelli e tutti dalle prestazioni eccellenti.

Quel che sappiamo è che la joint venture vuole anche ridurre la produzione dei modelli con motore a combustione interna. Tale decisione porterà, di conseguenza, all’utilizzo degli stabilimenti per la costruzione di veicoli elettrificati. Non manca, infine, l’intenzione a ridurre le emissioni di CO2 del 25% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte delle due aziende.