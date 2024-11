Qualcomm lancerà lo Snapdragon 8s Elite nei primi 3 mesi del nuovo anno, nel 2025, e il primo dispositivo sarà certamente di Xiaomi: lo sostiene uno dei leaker più prolifici e attendibili della copiosa scena sul social cinese, ovvero si tratta di Weibo. Non è stato menzionato espressamente quale potrebbe essere lo smartphone, ma tra gli hashtag di accompagnamento del messaggio c’è un riferimento a Xiaomi Civi 5, il che lo rende un candidato piuttosto plausibile, anche e soprattutto perché la serie Civi 4 è arrivata attorno al mese di marzo 2024, quindi le tempistiche coincidono con il modello di aggiornamento annuale che è lo standard del settore.

Ecco nello specifico

Andando maggiormente nel particolare, il post, almeno per quanto concerne la traduzione automatica, lo chiama il chip Snapdragon 8s Extreme Edition. Nonostante ciò, generalmente, Qualcomm usa nomenclature diverse in Cina, e in questa fase è difficile in questa fase stabilire se il chipmaker userà sempre il nuovo branding “Elite” o se preferirà mantenere il vecchio stile passando quindi alla “Gen 4” rispetto al modello precedente. Questo piccolo dettaglio potrebbe concedere al pubblico un indizio su come cambieranno i nomi dei chip non top di gamma.

In questo specifico momento e frangente, non ci sono informazioni concrete sulle specifiche tecniche e prestazioni che possiamo aspettarci da questo nuovo 8s. Per cronaca, però, bisogna ricordare che, rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, l’8s è meno prestante per ciò che riguarda le frequenze operative meno spinte, un core a basso consumo in più e uno intermedio in meno, cache pressoché dimezzata, ma al tempo stesso meno costoso, fisicamente più piccolo e meno energivoro. L’anno scorso aveva debuttato proprio con il già menzionato Xiaomi Civi, il 4 Pro, che risultava essere l’unico modello della serie..

Infine, gli Xiaomi Civi sono dispositivi esclusivi per il mercato cinese, ma tendenzialmente arrivano anche nel resto del mondo con nomi più o meno diversi. Frequentemente Xiaomi li associa alla sua gamma principale dell’anno in corso: per esempio Civi 2 è diventato Xiaomi 13 Lite, mentre Civi 4 Pro è arrivato come Xiaomi 14 Civi.