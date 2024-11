Oggi analizziamo quello che sarà il nuovo prodotto di punta in casa Motorola. Parliamo del Motorola Moto G 2025, telefono che, come è facile intuire, sarà il successore del Moto G 2024, ed è probabile che dalle nostre parti non arriverà. Questa è una gamma di modelli destinati ad altri mercati, prevalentemente quello americano. È tuttavia vero che a livello di design possiamo aspettarci di rivedere tutti i principali elementi distintivi anche nei device destinati anche alla nostra zona.

Guardando attentamente i render, i quali sono diffusi da una fonte generalmente molto affidabile, i cambiamenti e le novità rispetto alla generazione attuale saranno poche. Il modulo fotografico è sempre nell’angolo in alto a sinistra ed è sempre squadrato, ma con un raccordo al resto della scocca senza spigoli vivi.

Il Moto G 2025, a differenza del suo predecessore, sembra guadagnare una terza fotocamera, fotocamera di cui al momento dobbiamo ignorare l’aspetto delle specifiche. Possiamo però iniziare a speculare e fare una stima, considerando che il Moto G 2024 aveva una principale da 50 MP e una ausiliaria da 2, questa terza potrebbe essere una ultra-wide.

Altri dettagli del nuovo Motorola Moto G

Osserviamo inoltre una cornice inferiore leggermente più spessa, sul bordo inferiore abbiamo, oltre alla porta USB e la griglia per lo speaker, anche la porta per il jack audio da 3,5 mm. Sempre grazie al leak sappiamo che il dispositivo misurerà esattamente 167,2 x 76,4 x 8,17 mm; lo spessore sale a 9,6 mm in corrispondenza del modulo fotografico. La diagonale del display sarà sempre di 6,6”, ovvero la stessa del modello della scorsa generazione.

Le immagini viste ovviamente ci hanno permesso di vedere le differenze “esterne” tra i due dispositivi, ad oggi però non abbiamo alcuna informazione sulle specifiche tecniche, anche se non ci aspettiamo grossi stravolgimenti rispetto al modello del 2024.

Prevediamo che Motorola realizzi un telefono di fascia decisamente economica, con piattaforma costituita da Snapdragon 4 Gen 1, 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display è un LCD IPS con risoluzione 720p. Il lancio non dovrebbe essere ancora molto distante, comunque.