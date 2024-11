Microsoft aveva annunciato un’importante novità per gli utenti Android. Ovvero la possibilità di acquistare giochi direttamente dall’app Xbox, trasformandola in uno store completo. Questa funzionalità avrebbe permesso di acquistare titoli e di accedervi via cloud. Offrendo così un’esperienza ancora più fluida e integrata. Però, la realtà si è rivelata più complessa del previsto.

Microsoft: la disputa con Google e gli utenti in attesa

Il blocco non deriva da limiti tecnici, ma da complicazioni legali. Una sentenza precedente aveva dichiarato il monopolio del Google Play Store illegale. Cosa che ha portato ad aprire la strada a marketplace alternativi e a sistemi di pagamento indipendenti. Ad ogni modo, il giudice James Donato ha da poco sospeso questa decisione, dando a Google il tempo di ricorrere in appello. Tale rinvio ha congelato ogni possibilità per Microsoft di lanciare il suo store indipendente sull’app Xbox, almeno per ora.

Google ha risposto in maniera decisa. L’ azienda ha infatti sostenuto che avrebbe potuto già implementare l’acquisto di giochi tramite l’app. Le politiche attuali del Play Store però prevedono commissioni elevate che Microsoft considera incompatibili con il proprio modello di business.

Questo conflitto riflette un tema centrale nel mondo digitale. Ovvero la chiusura dei grandi ecosistemi. Come quelli di Google e Apple, che limitano le possibilità per sviluppatori e utenti di scegliere soluzioni più vantaggiose. Per il pubblico, la promessa di uno store Xbox mobile resta così un miraggio. Di conseguenza, nel frattempo, l’unico modo per acquistare giochi è ricorrere alla console o al browser.

Fino a quando non verrà risolto il nodo legale, è improbabile qui di che Microsoft possa avanzare nel suo progetto di espandere il mondo Xbox sugli smartphone. La vicenda, però, è solo l’ultima dimostrazione di quanto le regole dei colossi tecnologici possano frenare l’innovazione e complicare la vita ai consumatori e ai possibili acquirenti.