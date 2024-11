A quanto pare, Microsoft non è rimasta insensibile all’annuncio di ieri è arrivato da Sony che avvertiva gli utenti dell’arrivo imminente di un aggiornamento attesissimo per PlayStation Portal, parliamo dell’update che consente finalmente di giocare in cloud i titoli per PS5, neanche il tempo di annunciarlo infatti che Microsoft ha risposto subito replicando con un upgrade di Xbox Cloud Gaming, d’ora in avanti è infatti possibile giocare in streaming ai propri giochi sfruttando proprio questo servizio, il quale va ad ampliare in maniera importante la libreria degli utenti oltre che l’orizzonte dei titoli inclusi nel game pass.

Un arrivo molto atteso

Per sfruttare questa possibilità ciò che dovete fare è molto semplice, innanzitutto dovete essere iscritti all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, per il resto, dovete sfruttare un dispositivo e un controller compatibili con il servizio in questione, per intenderci potete utilizzare tantissimi device tra i quali spiccano gli smartphone ma anche le Amazon Fire stick e addirittura le smart TV che supportano l’app Xbox Cloud Gaming.

I titoli supportati attualmente sono i seguenti: