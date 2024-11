Xiaomi continua a presentare sul mercato interessanti novità. A tal proposito, ha introdotto in Cina nuovi smartphone per la serie K di Redmi. Ovvero i nuovi K80 e K80 Pro. Quest’ultimi sono stati ideati per fissare nuovi standard nella fascia alta del mercato. Uno degli aspetti principali di suddetti dispositivi è il display.

Entrambi i modelli, infatti, presentano un pannello AMOLED. Quest’ultimi sono da 6,67 pollici. La risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel) garantisce immagini dettagliate e nitide. Mentre la luminosità massima di 3200 nit consente un’eccellente visibilità. Il display supporta un refresh rate da 120Hz. Tutto ciò con campionamento del tocco a 2560 Hz.

Xiaomi presenta sul mercato nuovi smartphone

Ulteriori novità riguardano il comparto fotografico. I due dispositivi Xiaomi condividono una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS). Inoltre, è presente un’apertura f/1.6. Il K80 Pro presenta un sistema fotografico più avanzato. Quest’ultimo include un ultra-grandangolare da 32 MP. Accompagnato da un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2.5x. Anche la versione base presenta un ultra-grandangolare. Quest’ultima camera è da 8MP.

Le batterie sono un altro elemento di forza. Il K80 Pro è da 6000 mAh. Con ricarica rapida a 120W. È disponibile un apposito supporto riservato alla modalità di ricarica wireless da 50W. Mentre il K80 standard offre una capacità ancora maggiore. La batteria è da 6550 mAh. La ricarica cablata, invece, è più lenta (90 W). Non è presente il supporto wireless.

Entrambi gli smartphone Xiaomi offrono configurazioni di memoria elevate. Le varianti raggiungono 16GB di RAM LPDDR5X. E 1TB di storage UFS 4.0. Altro elemento caratteristico, riguarda le prestazioni. Entrambi gli smartphone vantano un chip di Qualcomm. Il modello Pro presenta uno Snapdragon 8 Elite. Mentre la versione base lo Snapdragon 8 Gen 3.

Come anticipato, i dispositivi sono indirizzati al mercato cinese. I costi per il K80 12/256 GB partono da 2499yuan. Ovvero circa 330 euro. Il modello K80 Pro, invece, ha un costo di circa 3699 yuan (480euro).