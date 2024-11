Grandi novità nell’ambito dei wearable; Meizu ha appena lanciato i suoi nuovi occhiali smart MYVU e lancia il guanto di sfida a RayBan. Sono dei prodotti dotati di schermi proiettati sulle lenti e features legate all’intelligenza artificiale. Il terminale che è stato importato da Imiki, vuole sfidare l’unico competitor ad oggi sul mercato e vuole competere anche con i futuri Orion di Meta, i quali sono ancora in uno stato prototipale. Rappresentano una grande evoluzione nel campo degli indossabili; sono in grado di trascrivere i dialoghi in tempo reale, possono tradurre live i discorsi e permettono di avere un’assistente AI integrato. Fra le maggiori implicazioni di una simile tecnologia troviamo sicuramnte nuove funzionalità legate all’accessibilità e alla produttività.

Meizu sfida RayBan: gli occhiali smart del futuro sono qui

Tecnicamente godono di due proiettori nelle aste che serve per trasformare le lenti in schermi monocromatici. Ci sono i microfoni per l’audio, il Bluetooth per abbinarli allo smartphone e dispongono perfino di un pratico teleprompter per le presentazioni in tempo reale. C’è la navigazione GPS integrata e Gemini come AI. Il design è minimal ma discreto e il peso è ben bilanciato di soli 43 grammi. Gli schermi invece, proiettano con una risoluzione di 1280×480 pixel e la luminosità è di 2000 nit.

Fra le applicazioni più interessanti troviamo quelle legate al mondo dell’accessibilità per le persone che hanno problemi di udito. Mediante la trascrizione infatti potrebbero avere una pratica alternativa agli apparecchi acustici tradizionali. Quali sono le limitazioni? Scopriamole subito.

In prima istanza il sistema non riesce a distinguere le voci degli interlocutori e trascrive tutte, anche la voce di chi parte. L’elaborazione dei dati viene gestita da un clod mediante lo smartphone che deve essere sempre collegato ma ci sono i problemi maggiori legati alla privacy. Come soluzione, gli sviluppatori stanno vagliando un ipotesi molto interessante, ovvero quella di rilasciare un SDK pr consentire l’integrazione con altri social e app. Costano 599,00€ e si posizionano in una fascia alta del mercato.