Lenovo Tab P12 resta essere uno dei migliori tablet attualmente in circolazione, un prodotto che riesce a sopperire a qualche piccola mancanza con specifiche tecniche di alto livello e di qualità nettamente superiore alla media, come il bellissimo display 3K da 12,7 pollici di diagonale, un pannello con una risoluzione assolutamente invidiabile che può fare la differenza nell’utilizzo quotidiano, anche per godere di una buona multimedialità.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek Dimensity 7050, che viene affiancato dalla presenza di 128GB di memoria interna ed anche 8GB di RAM; le prestazioni generalmente offerte non sono particolarmente elevate, fermo restando che parliamo di un tablet pensato più che altro per utilizzo creativo e multimedialità. All’interno della confezione, in netto contrasto con l’attuale trend del momento, è possibile trovare anche il caricabatterie per la ricarica del prodotto con il collegamento alla presa di corrente.

Lenovo Tab P12: la promozione su Amazon

Acquistate subito questo Lenovo Tab P12, in quanto il suo è forse uno dei prezzi più bassi di sempre, dovete sapere infatti che il listino originariamente proposto per il dispositivo sarebbe di 399 euro, una cifra che viene fortemente ridotta in questi giorni fino a raggiungere il valore finale di soli 319 euro. Acquistatelo subito collegandovi al seguente link.

Il sistema operativo, così da togliere qualsiasi dubbio, è Android 12, con poca personalizzazione software, il che permette di godere quasi di una esperienza Android stock, e fruire di tutte le funzionalità e caratteristiche che contraddistinguono il sistema operativo di Google. Il design è molto elegante e minimale, un fiore all’occhiello per il settore, che lo innalza qualitativamente veros un livello nettamente superiore alla media dei prodotti disponibili attualmente in commercio. Per i dettagli vi potete collegare al link sovrastante.