Ecovacs T30S Pro non è il classico, e solito, robot aspirapolvere che potete trovare attualmente sul mercato, ma un prodotto che promette prestazioni al top sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dalla potenza di aspirazione, che in questo caso riesce a raggiungere addirittura gli 11000 Pa.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di tecnologia Antigroviglio, il che gli permette di aspirare tranquillamente anche in case in cui si trovano peli di animali, senza rischiare che si possano attorcigliare attorno alla spazzola. E’ presente anche la tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping, con lavaggio con acqua calda e la perfetta regolazione dipendentemente dall’area in cui si dovesse effettivamente decidere di andare ad utilizzare il robot aspirapolvere.

Ecovacs T30S Pro: robot aspirapolvere super scontato

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è fortemente ridotta rispetto al listino originario, poiché comunque dovete considerare che di base sarebbe di listino a 1299 euro, ma già negli ultimi 30 giorni era stato ridotto a 1099 euro. A questo punto entra in gioco la promozione Black Friday di Amazon, con il suo sconto del 36%, per arrivare ad un valore finale di soli 699 euro. Completate l’acquisto subito qui.

Le dimensioni di questo device sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, è difatti presente una piccola torretta LiDAR nella parte superiore, anche se più sottile di quanto possiamo trovare altrove. All’interno della confezione è possibile trovare una grande stazione di svuotamento automatica, la quale permette a tutti gli effetti di gestire al meglio lavaggio e pulizia, anche approfittando dell’asciugatura ad aria calda dei panni, così da evitare la formazione di batteri di vario genere. Se volete maggiori informazioni in merito al prodotto, dovete collegarvi al link indicato poco sopra.