Una delle lavapavimenti più apprezzate e richieste dal pubblico resta senza ombra di dubbio la Tineco Floor One, modello di alta qualità che viene oggi commercializzato ad un prezzo estremamente conveniente su Amazon, così da facilitare e favorire l’acquisto da parte di un pubblico sempre più ampio.

Si tratta di una lavapavimenti intelligente, con funzione di aspirapolvere, questo perché di base la spazzola è nata per lavare in modo accurato la superficie, ma allo stesso tempo effettua l’aspirazione di tutta la sporcizia che potrebbe riscontrare, combinando lavaggio ed aspirazione, per la perfetta pulizia di pavimenti asciutti o bagnati. Le sue dimensioni sono perfettamente standardizzate con gli altri modelli in commercio, raggiungendo un peso di 4,5kg, per una buona ergonomia generale e manovrabilità di alto livello.

Amazon quasi regala la Tineco Floor One 5S

Una spesa davvero ai minimi storici riguarda l’acquisto di Tineco Floor One S5, aspirapolvere lapavimenti di assoluta qualità, che oggi sembra costare davvero sempre meno. Negli ultimi 30 giorni aveva raggiunto il prezzo più basso di 389 euro, ma Amazon ha deciso di andare ancora oltre, mettendo a disposizione degli utenti uno sconto ulteriore di 130 euro, per arrivare così a spendere solamente 259 euro per il suo acquisto. Premete questo link per acquistare.

All’interno del prodotto è possibile trovare due serbatoi sufficientemente grandi, parliamo di 0,8 litri per il più grande, così da riuscire a pulire grandi aree, senza dover continuamente ricorrere al suo svuotamento. La batteria è un componente ricaricabile, che dati alla mano dovrebbe garantire circa 35 minuti di utilizzo continuativo, anche se tale cifra dipende direttamente dalla modalità di utilizzo, ad esempio impostando il turbo, o simili, l’autonomia complessiva diminuisce notevolmente. E’ presente il sensore Tineco iLoop, che permette di riconoscere e rilevare in modo automatico lo sporco.