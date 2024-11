PlayStation 5 è ormai sul mercato da diversi anni è recentemente lasciato spazio anche all’arrivo della nuova versione Pro che include prestazioni più elevate rispetto al modello base ed è pensata per una cerchia di utenti ristretta che non si accontenta in termini di prestazioni, ma che allo stesso tempo è disposta a pagare un prezzo decisamente più importante.

Nonostante gli anni trascorsi e l’arrivo di tantissimi contenuti per il mondo PlayStation la colorazione degli accessori disponibile è sempre rimasta quella bianca come colorazione principale, almeno fino a questo momento, sembra infatti che Sony stia varando una nuova colorazione nera per i controller e gli accessori dedicati a PlayStation cinque.

Cambia il colore ma non il prezzo

A riferircelo e il noto data miner “billbil-kun” sul blog francese Dealabs.

stando alle dichiarazioni di quest’ultimo probabilmente l’annuncio ufficiale arriverà entro un mese da oggi e probabilmente sfrutterà l’arrivo del periodo natalizio per un lancio sul mercato internazionale in grado dunque di godere dell’entusiasmo legato alle festività, gli accessori in colorazione nera dovrebbero avere il medesimo prezzo di quelli in colorazione standard Bianca.

DualSense Edge Wireless Controller – Nero : 239.99 €

: 239.99 € Pulse Elite Wireless Headphones – Nero : 149.99 €

: 149.99 € Pulse Explore Wireless Earbuds – Nero: 219.99 €.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni non confermate e non ufficializzate da parte di Sony, sebbene nonostante ciò vada tenuto in considerazione che parliamo di una fonte che generalmente ha rilasciato info che poi si sono rivelate corrette, dunque tutto ciò che rimane da fare e attendere la fine di dicembre per vedere se tutto ciò si tradurrà in realtà o se ci sarà ancora da attendere un altro po’ di tempo, sicuramente il colore nero è un grande assente dal punto di vista del design degli accessori appartenenti alla famiglia di Sony, dunque è pronosticabile che l’azienda voglia colmare questo vuoto al momento giusto.