1Mobile presenta ufficialmente l’offerta “Flash 220 Limited Edition”. Una promozione ideata per i nuovi clienti che desiderano passare a questo operatore o attivare una nuova SIM. L’offerta include 220GB di traffico internet, minuti illimitati per le chiamate nazionali e 90 SMS a soli 4,99€ per il primo mese. Dal secondo mese in poi invece, il costo sarà di 9,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da un altro operatore. Mentre per le nuove SIM è previsto un costo iniziale di 9,99 euro. L’offerta è valida fino al 2 dicembre 2024, data entro la quale bisogna completare la portabilità o l’acquisto della nuova scheda.

Trasparenza e opzioni extra per i clienti 1Mobile

Un ulteriore vantaggio dell’offerta riguarda l’utilizzo dei dati, che possono essere consumati sia in Italia sia all’interno dell’Unione Europea, rispettando le normative vigenti. Il traffico non utilizzato entro il mese però non sarà cumulabile. Per chi supera la soglia prevista, il costo aggiuntivo è di 0,50 centesimi ogni 100MB. La promo si rinnova automaticamente, ma richiede credito sufficiente per l’attivazione o il rinnovo. In caso di mancato credito per due cicli consecutivi, sarà sospesa fino a una nuova ricarica.

Con “Flash 220″, i clienti possono gestire con estrema facilità la propria linea. Ciò grazie all’app associata o all’area personale presente sul sito ufficiale di 1Mobile. In caso di necessità, è possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento. Continuando però ad usufruire delle unità disponibili fino alla scadenza naturale del mese. Il pacchetto è compatibile con i servizi aggiuntivi proposti dall’operatore e offre la possibilità di riattivazione al costo di 15€, oltre al canone mensile.

Non mancano però alcune limitazioni. Ad esempio, i servizi 1Mobile potrebbero non funzionare su alcuni dispositivi specifici. Tra questi i Blackberry con sistema operativo proprietario. In più, l’operatore non si assume responsabilità per incompatibilità tecniche con dispositivi di altre marche. Nonostante queste note, “Flash 220″ rappresenta comunque una soluzione interessante per chi cerca un piano assolutamente conveniente e completo.